Grande Fratello Mattia Scudieri lascia la Casa dopo un incidente
Mattia Scudieri ha abbandonato temporaneamente la Casa del Grande Fratello dopo un incidente avvenuto mentre giocava a a volley in giardino con gli altri concorrenti del reality. Mattia Scudieri, l’infortunio e l’uscita dalla Casa del GF. Ad annunciare l’uscita del concorrente è stato proprio il GF che sui suoi canali social ufficiali ha pubblicato un messaggio. “Mattia ha lasciato momentaneamente la Casa di #GrandeFratello per motivi personali”, ha scritto la produzione dello show, senza fornire ulteriori dettagli. Quanto accaduto però è stato svelato dalle stesse telecamere della trasmissione che hanno immortalato i concorrenti mentre si divertivano a giocare a volley nel giardino della Casa. 🔗 Leggi su Dilei.it
