Grande Fratello 2025 Mattia Scudieri lascia la casa | il motivo

La settimana del Grande Fratello 2025 si apre con un altro imprevisto. Dopo i controlli medici per Giulia Soponariu, anche Mattia Scudieri ha dovuto lasciare la Casa in modo temporaneo. L'uscita è stata annunciata sui canali ufficiali, senza entrare nei dettagli. Il clima è teso: in ballo c'è la corsa alla Finale e un televoto "pesante". Nelle prossime ore si capirà come cambierà la gara e se il concorrente potrà tornare in studio con Simona Ventura. L'incidente durante la partita in giardino. Il problema nasce mentre i concorrenti giocano a pallavolo nel giardino del Grande Fratello 2025.

