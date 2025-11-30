Grande Fratello 2025 Mattia Scudieri lascia la casa | il motivo
La settimana del Grande Fratello 2025 si apre con un altro imprevisto. Dopo i controlli medici per Giulia Soponariu, anche Mattia Scudieri ha dovuto lasciare la Casa in modo temporaneo. L’uscita è stata annunciata sui canali ufficiali, senza entrare nei dettagli. Il clima è teso: in ballo c’è la corsa alla Finale e un televoto “pesante”. Nelle prossime ore si capirà come cambierà la gara e se il concorrente potrà tornare in studio con Simona Ventura. Il compenso stagionale di Simona Ventura per il GF L’incidente durante la partita in giardino. Il problema nasce mentre i concorrenti giocano a pallavolo nel giardino del Grande Fratello 2025. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it
