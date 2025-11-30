Grande Fratello 2025 cancellato il daytime | il motivo

Il palinsesto di Canale 5 si prepara a una nuova messa a punto, con effetti anche sul daytime del Grande Fratello 2025 e sul talk di Gianluigi Nuzzi. La rete sceglie di rafforzare l’appuntamento con una soap in crescita e di alleggerire altri spazi del pomeriggio. Nelle prossime righe raccontiamo cosa cambia, da quando e con quale obiettivo, senza perdere di vista l’impatto sul preserale. GF 2025: quanto guadagna Simona Ventura Cosa cambia dall’1 dicembre 2025 su Canale 5. La Forza di una Donna andrà in onda due volte al giorno. La prima finestra tra le 16:05 e le 16:25. La seconda tra le 18:10 e le 18:45. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it © Anticipazionitv.it - Grande Fratello 2025, cancellato il daytime: il motivo

