Grande commozione ieri prima della partita | omaggiati Ermete Fiaccadori Adriano Filippini e Natalino Di Mezzo in arte ’Chris’ Dediche a presidente storico tifoso e autore dell’inno

Giornata di grandissima commozione ieri allo stadio per la scomparsa in settimana dello storico presidente della Reggiana, Ermete Fiaccadori, 80 anni, per cinque stagioni al vertice granata e artefice della scalata della squadra dalla C alla Serie A al termine della stagione 1992-1993. La squadra granata ha giocato con il lutto al braccio in sua memoria, peccato che la Lega non abbia concesso il tradizionale minuto di silenzio prima dell'inizio della partita. Ci ha comunque pensato tutto lo stadio e in particolare la curva sud a dedicargli un doveroso e sentito tributo con le Teste Quadre che, nel corso del primo tempo, hanno esposto uno striscione con la scritta "Insieme a te per la prima volta si realizzò il sogno Serie A.

