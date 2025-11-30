Granata per sempre | Rivoli onora gli Invincibili il Museo di Grugliasco festeggia 119 anni di storia

Torino torna a tingersi di granata con due iniziative che uniscono memoria, passione e identità. Due eventi, diversi ma profondamente legati, ricordano quanto il Torino sia radicato nel cuore della comunità piemontese: l’inaugurazione della nuova targa dedicata al Grande Torino a Rivoli e la. 🔗 Leggi su Torinotoday.it