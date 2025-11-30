Gran derby Fivizzanese-Mulazzo Romagnano a caccia della risalita
Senza offesa per nessuno, ma l’avvenimento più importante dell’11ª giornata del campionato di Prima categoria va in scena, oggi alle 14,30, al ’Luni Paper Arena’ nel derby tra Fivizzanese e Mulazzo. Partita delicata ma allo stesso tempo ricca di significati. La vittoria di Capannori per la formazione diretta da Davide Duchi è stata una ventata d’ossigeno per tutto l’ambiente fivizzanese, resa ancor più concreta dal comportamento tenuto dalla squadra. Ed è proprio da lì che vorrebbe ripartire. Nel 3-1 c’è un esempio, una strada da seguire, una linea tracciata che non può essere cancellata in un momento importante come quello che gli albicelesti si apprestano a vivere contro i cugini rossoblù. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
