Senza offesa per nessuno, ma l’avvenimento più importante dell’11ª giornata del campionato di Prima categoria va in scena, oggi alle 14,30, al ’Luni Paper Arena’ nel derby tra Fivizzanese e Mulazzo. Partita delicata ma allo stesso tempo ricca di significati. La vittoria di Capannori per la formazione diretta da Davide Duchi è stata una ventata d’ossigeno per tutto l’ambiente fivizzanese, resa ancor più concreta dal comportamento tenuto dalla squadra. Ed è proprio da lì che vorrebbe ripartire. Nel 3-1 c’è un esempio, una strada da seguire, una linea tracciata che non può essere cancellata in un momento importante come quello che gli albicelesti si apprestano a vivere contro i cugini rossoblù. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Gran derby Fivizzanese-Mulazzo. Romagnano a caccia della risalita