Gp Qatar Verstappen davanti a Piastri

18.30 Il Qatar consegna un finale di Mondiale thrilling. Vince Verstappen davanti a Piastri, Norris è solo 4°. Ora Max è a 12 punti da Lando, mentre Oscar è a 16 dalla vetta.Si decide tutto la settimana prossima ad Abu Dhabi. Sainz terzo. Al via Piastri tiene la pole, mentre Verstappen passa Norris. Una safety car nei primi giri induce l'olandese a fare subito il primo pitstop, mentre le McLaren restano sul piano originale. Per Max è strategia vincente,si ritrova davanti a Piastri dopo il secondo cambio. Norris cede posizioni per guai al fondo. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Scopri altri approfondimenti

Norris, in Qatar match ball per il Titolo. Ma Piastri e Verstappen ci sperano ancora Vai su X

Al termine delle qualifiche del GP del Qatar 2025, Andrea Stella svela come McLaren gestirà la sfida mondiale tra Lando Norris e Oscar Piastri con Max Verstappen pronto a sfruttare ogni passo falso dei papaya - facebook.com Vai su Facebook

F1 GP Qatar, la gara in diretta LIVE: Piastri davanti a Norris e Verstappen, ma l’incidente tra Hulkenberg e Gasly favorisce Max - Piastri, Norris e Verstappen per la vittoria e per il mondiale, Ferrari a caccia di rimonta con Leclerc e ... Riporta fanpage.it

LIVE F1, GP Qatar 2025 in DIRETTA: Verstappen e Red Bull pescano il jolly e portano il Mondiale ad Abu Dhabi - Strategia perfetta della Red Bull, il Mondiale va ad Abu Dhabi GIRO ... Come scrive oasport.it

F1 Gp Qatar, la gara in diretta. Verstappen in testa davanti a Piastri e Sainz. Norris quinto dopo il secondo pit-stop. Leclerc nono e Hamilton 14° - A Losail penultimo appuntamento della stagione, Lando può chiudere i conti ma deve battere Verstappen e Piastri ... Lo riporta corriere.it