GP Qatar le pagelle | Verstappen Terminator 9 Norris dov' è la ferocia? Gara da 5,5

Altro capolavoro di Max, ma anche Sainz fa una gara da ricordare. Male Stroll, mentre Russell finisce ancora dietro a Kimi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - GP Qatar, le pagelle: Verstappen Terminator, 9. Norris, dov'è la ferocia? Gara da 5,5

Leggi anche questi approfondimenti

F1, Sprint Race del Qatar: il risveglio di Piastri. Le pagelle di Leo Turrini #SkyMotori #F1 #Formula1 #QatarGP Vai su X

F1 - Le pagelle del GP di Las Vegas. #F1 #motorpaddock365 #LasVegasGP #QatarGP - facebook.com Vai su Facebook

GP Qatar, le pagelle: Verstappen Terminator, 9. Norris, dov'è la ferocia? Gara da 5,5 - Le pagelle della Gazzetta del GP del Qatar vinto da Verstappen davanti a Piastri e Sainz. Secondo msn.com

F1 pagelle Gp Qatar: Verstappen micidiale, McLaren presuntuosa, Sainz si fa beffe di Hamilton e Leclerc - Voti, pagelle, top e flop del Gp del Qatar vinto da Verstappen che riapre il mondiale con un capolavoro ai danni di Piastri e Norris, grande podio di Sainz alla faccia della Ferrari e di Hamilton e Le ... Si legge su sport.virgilio.it

Dieci a Verstappen, 0 a Vasseur ma la lode va a Fornaroli: le pagelle de Gp del Qatar - Ennesimo capolavoro di Max che riesce a tener aperto il discorso mondiale nonostante un mezzo meccanico inferiore alla McLaren di Norris e Piatri. Da msn.com