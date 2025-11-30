GP Qatar impresa di Verstappen | vince e riapre il Mondiale A un gran premio dalla fine è a -12 da Norris

30 nov 2025

Max Verstappen su Red Bull ha vinto il Gran Premio del Qatar. Seconda la McLaren di Oscar Piastri davanti alla Williams di Carlos Sainz. Solo quarta l’altra McLaren del leader del Mondiale Lando Norris dietro anche alla Mercedes di Kimi Antonelli, quinto. Chiude all’ottavo posto nel Gran Premio del Qatar la Ferrari di Charles Leclerc, mentre è solo dodicesima la Rossa di Lewis Hamilton. Mondiale. 🔗 Leggi su Feedpress.me

