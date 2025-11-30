Gp del Qatar di F1 Verstappen trionfa nella gara lunga Leclerc è ottavo

Max Verstappen vince il Gran Premio del Qatar e riapre il Mondiale di Formula 1, prendendosi il secondo posto nella classifica generale. Oggi, domenica 30 novembre, il pilota della Red Bull ha trionfato nel penultimo appuntamento della stagione, precedendo la McLaren di Oscar Piastri, partito dalla pole position, e la Williams di Carlos Sainz. Quarto il leader della classifica Piloti Lando Norris. Lontane le Ferrari: Leclerc ottavo, Hamilton 12esimo. Gp Qatar, ordine d’arrivo. Max Verstappen (Red Bull) – 1h24’38”241;. Oscar Piastri (McLaren) + 7”995;. Carlos Sainz (Williams) + 22”665;. Lando Norris (McLaren) + 23”315;. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it