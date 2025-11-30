Gp del Qatar di F1 Piastri conquista un super pole position Leclerc parte in quinta fila

Oscar Piastri si prende la pole position nelle qualifiche del Gran Premio del Qatar. Oggi, sabato 29 novembre, il pilota australiano della McLaren ha fatto segnare il miglior tempo, chiudendo in 1’19?387 davanti al compagno di scuderia, e leader del Mondiale, Lando Norris e alla Red Bull di Max Verstappen. Quarto e quinto tempo per le Mercedes di George Russell e Oscar Piastri. Deludono ancora le due Ferrari: Charles Leclerc partirà in decima posizione, mentre Lewis Hamilton non è riuscito a superare il Q1 e scatterà 17esimo. Formula 1, la griglia di partenza del Gp Qatar. Oscar Piastri (McLaren). 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

