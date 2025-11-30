GP del Qatar commento live della gara
Commenta insieme a noi il GP del Qatar dove ci si gioca il mondiale piloti 2025. Primo match ball per Norris che potrebbe già qui laurearsi campione, come ha fatto il nostro Fornaroli in F2, oppure Max e Piastri riusciranno a tenere ancora aperto il mondiale?. 🔗 Leggi su Oasport.it
Scopri altri approfondimenti
F1, GP del Qatar: "Max Verstappen le ha provate tutte, ora gli resta solo la partenza" il commento di Matteo Bobbi, VIDEO #SkyMotori #F1 #Formula1 #QatarGP Vai su X
F1 – qualifiche in Qatar: Verstappen salva il salvabile Dopo una grande qualifica da parte di Verstappen, ottenuta anche grazie al cambio di setup dopo la sprint, la gara di domani è tutt'altro che questione papaya. #QatarGP Vai al primo commento - facebook.com Vai su Facebook
GP del Qatar commento live della gara - Primo match ball per Norris che potrebbe già qui laurearsi campione, come ... Da oasport.it
GP Qatar 2025, Gara: Piastri e Verstappen contro Norris, Ferrari lontane. La partenza è alle 17.00 – DIRETTA - Segui la cronaca minuto per minuto in diretta della gara del GP Qatar F1, LIVE dalle 16. Lo riporta formulapassion.it
DIRETTA F1 | GP Qatar 2025: Live Gara [TEMPI E FOTO] - Siamo in attesa di collegarci con il circuito di Doha dove, dalle 17:00, si spegneranno i semafori che daranno il via al Gran Premio del Qatar, pen ... Come scrive msn.com