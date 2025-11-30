golf dopo ballesteros un altro spagnolo vince in australia puig trionfa con 2 colpi di vantaggio

È David Puig, al termine delle 72 buche, a portare a casa il BMW Australian PGA Championship, primo torneo della stagione 2026 che gli vale 500 punti per la Race to Dubai. Il 23enne è il secondo professionista spagnolo a vincere il torneo (come lui solamente Seve Ballesteros che vinse questo evento nel 1981 al Royal Melbourne). Per Puig, che ha chiuso a -18 con due colpi di vantaggio sulla seconda piazza occupata dal cinese Wenyi Ding, si è trattato di una giornata perfetta. Un bogey-free round con 3 birdie sulle prime 9 buche e 2 sulle seconde per un totale di giornata di -5. Terzo posto a pari merito per l’australiano Marc Leishman, uscito leggermente dai radar golfistici ma rimasto, tuttavia, ancora a buoni livelli, insieme a Nick Voke, entrambi a -15. 🔗 Leggi su Oasport.it

