Gol Lookman in Atalanta Fiorentina: l’ex obiettivo Juve è andato a segno alla New Balance Arena. Ecco la statistica-record sul nigeriano. Nel calcio esistono leggi non scritte e incroci del destino che si ripetono con una costanza quasi scientifica. Ci sono giocatori che, quando vedono determinati colori, si accendono improvvisamente. Per la Fiorentina, questa nemesi ha un nome e un cognome: Ademola Lookman. L’attaccante dell’ Atalanta ha confermato anche oggi, nel 2-0 del Gewiss Stadium, di avere un feeling speciale quando incrocia la formazione toscana, aggiornando una statistica che inizia a diventare una sentenza. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Gol Lookman in Atalanta Fiorentina: l’ex obiettivo Juve a segno alla New Balance Arena, confermata questa statistica-record! Di cosa si tratta