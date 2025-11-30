Gol Lautaro toglie le castagne dal fuoco in un Pisa Inter difficilissimo! Gran botta su assist di Pio Esposito

di Giuseppe Colicchia : la reazione del Toro alle critiche. È Lautaro Martinez a togliere le castagne dal fuoco in un pomeriggio che si stava facendo decisamente complicato per l’Inter. Nella difficile trasferta dell’Arena Garibaldi contro il Pisa, il capitano nerazzurro ha risposto presente nel momento del bisogno, “buttando giù la porta” con una conclusione violenta che ha spezzato l’equilibrio di una gara vissuta in costante sofferenza dalla Beneamata. La svolta tattica porta la firma di Cristian Chivu. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Gol Lautaro, toglie le castagne dal fuoco in un Pisa Inter difficilissimo! Gran botta su assist di Pio Esposito

