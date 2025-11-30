Gnoli rischia le feste in cella In Cassazione a gennaio
Il rischio per lui è che passi Natale e Capodanno in carcere. L’udienza in Cassazione per discutere della misura cautelare che lo ha fatto finire in carcere, è stata infatti fissata a inizio anno nuovo. Lerry Gnoli, il ruspista 54enne accusato dell’ omicidio colposo della 66enne turista vicentina Elisa Spadavecchia. I fatti risalgono alla mattina del 24 maggio scorso quando Gnoli, mentre stava spianando le dune, investì la 66enne. In carcere c’è finito il 28 giugno successivo in ragione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa per omicidio colposo aggravato e violazioni in materia di norme sul lavoro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
