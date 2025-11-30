Gli ’occhi’ di Peppino restituiranno la vista Era parente del primo donatore di Giussano
Sembrerebbe la solita storia di donazioni di organi, ma non è così. Il protagonista, Giuseppe Longoni, 84 anni, nato a Giussano e deceduto negli scorsi giorni dopo un infarto, fra le persone che lascia, oltre alla cara moglie, Pasqualina Palladino e ai due figli, Giovanni, in Australia da una ventina d’anni, e Vincenza, infermiera a Lugano, e alla sorella Alessandra, conta anche la cognata Gisella. E proprio la cognata è la sorella di Flavio Restelli: il primo donatore di organi (i reni) giussanese, nel 1981. In un lungo filo che si intreccia e ritorna nel miracolo di questa piccola comunità arrivata ora alla sua 264esima donazione in una trentina d’anni, la 12esima di questo 2025. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
