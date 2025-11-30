Se lo Spezia piange, la Sampdoria non ride. Il derby che si sarebbe potuto vivere con i crismi dell’entusiasmo e della festa su entrambi i fronti, sarà invece all’insegna dello scontro fratricida. Una situazione drammatica, da retrocessione diretta per entrambe le compagini, autentico incubo per le appassionate tifoserie aquilotte e doriane. I numeri della Samp sono da film horror: due sole vittorie, quattro pareggi e sette sconfitte, ben 19 i gol incassati e 12 quelli realizzati. Il tecnico della Sampdoria Angelo Gregucci si è così espresso: "Siamo ben consapevoli dell’importanza della difficilissima partita che ci attende, allo stato attuale saremmo retrocessi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Gli avversari. I blucerchiati recuperano Riccio. Gregucci avverte: "Serve coraggio»