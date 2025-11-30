Gli avversari I blucerchiati recuperano Riccio Gregucci avverte | Serve coraggio
Se lo Spezia piange, la Sampdoria non ride. Il derby che si sarebbe potuto vivere con i crismi dell’entusiasmo e della festa su entrambi i fronti, sarà invece all’insegna dello scontro fratricida. Una situazione drammatica, da retrocessione diretta per entrambe le compagini, autentico incubo per le appassionate tifoserie aquilotte e doriane. I numeri della Samp sono da film horror: due sole vittorie, quattro pareggi e sette sconfitte, ben 19 i gol incassati e 12 quelli realizzati. Il tecnico della Sampdoria Angelo Gregucci si è così espresso: "Siamo ben consapevoli dell’importanza della difficilissima partita che ci attende, allo stato attuale saremmo retrocessi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Altri contenuti sullo stesso argomento
Le mosse studiate dai blucerchiati per mettere in difficoltà l’avversario - facebook.com Vai su Facebook
Gli avversari. I blucerchiati recuperano Riccio. Gregucci avverte: "Serve coraggio» - Il derby che si sarebbe potuto vivere con i crismi dell’entusiasmo ... Come scrive sport.quotidiano.net
Infortunio Riccio, il difensore recupera per Spezia-Sampdoria? Ecco cosa filtra - Infortunio Riccio, Angelo Gregucci spera del recupero del centrale per il derby ligure che andrà in scena presso lo stadio Picco Alessandro Pio Riccio sta intensificando il suo lavoro di recupero per ... Da sampnews24.com