Gli antibiotici non funzionano più un’infezione su sei non risponde più alle cure Siamo a un punto critico la minaccia supera i progressi della medicina moderna | l’allarme dell’Oms e il parere dell’esperto
Un’infezione su sei nel mondo non risponde più ai trattamenti antibiotici. In alcune regioni, addirittura una su tre. È il dato più inquietante contenuto nel nuovo Global Antibiotic Resistance Surveillance Report 2025 dell’Organizzazione mondiale della sanità, che descrive un fenomeno in crescita costante: la resistenza antimicrobica (Amr) sta erodendo le basi della medicina moderna. Batteri comuni come Escherichia coli e Klebsiella pneumoniae – responsabili di sepsi, infezioni urinarie e respiratorie – diventano sempre più difficili da curare, anche nei Paesi avanzati. Un rischio che, avverte l’Oms, potrebbe riportarci a un’epoca pre-antibiotica. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
