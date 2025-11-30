Gli animalisti contro i botti alla festa del paese la sindaca di Arcola | Stimolano la dopamina

La comunicazione ufficiale dell’amministrazione è arrivata come risposta alla richiesta di evitare lo spettacolo pirotecnico presentata da sei associazioni tra cui la Lipu, che gestisce un’oasi nel Comune, e la Lav. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Gli animalisti contro i botti alla festa del paese, la sindaca di Arcola: “Stimolano la dopamina”

Leggi anche questi approfondimenti

Nel Potentino la denuncia degli animalisti contro la festa patronale: «Buoi feriti e allo stremo, non è tradizione ma violenza» - A Castelsaraceno una festa popolare prevede il trascinamento di un enorme tronco di legno da parte di buoi lungo un percorso montano. Secondo lagazzettadelmezzogiorno.it

Fuochi d’artificio, la (singolare) replica del Comune alle associazioni animaliste: “Utili per endorfine e dopamina” - Arcola, così l’amministrazione comunale ha risposto alle associazioni che chiedevano di rinunciare ai fuochi d’artificio per la festa patronale: “Sono meno rumorosi di un concerto rock” ... Si legge su msn.com

Manziana, animalisti contro la pesca delle trote per la festa patronale. Il vicesindaco: «Ma non è una mattanza» - «Basta pesca di trote vive durante la festa patronale»: è la diffida inviata attraverso l'avvocata Claudia Ricci dall'Ente nazionale protezione animali (Enpa) all'amministrazione di Manziana, perché ... Riporta roma.corriere.it