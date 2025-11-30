Gli accademici sfidano Piantedosi sull’espulsione dell’imam di Torino La raccolta firme | Precedente pericoloso
“Noi docenti, ricercatori e ricercatrici delle università italiane esprimiamo profonda preoccupazione per la situazione di Mohamed Shahin, imam della moschea Omar Ibn al-Khattab di Torino, attualmente trattenuto nel Cpr di Caltanissetta a seguito di un decreto di espulsione emesso dal Ministero dell’Interno”. Comincia così un appello diffuso sul web con cui si chiede la “liberazione” dell’imam della moschea di San Salvario, rinchiuso nel Centro siciliano e in attesa di rimpatrio per le frasi pronunciate durante una manifestazione pro-Palestina del 9 ottobre scorso, in cui affermava di non ritenere gli attacchi di Hamas una violenza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Gli accademici sfidano Piantedosi sull’espulsione dell’imam di Torino. La raccolta firme: “Precedente pericoloso” - L'appello: "Preoccupa l’uso di strumenti amministrativi per colpire la libertà di opinione" ... Si legge su ilfattoquotidiano.it