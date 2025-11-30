Glenn Close torna a parlare della setta in cui è cresciuta | Non mi ha mai lasciata
Per decenni Glenn Close ha interpretato personaggi intensi, inquieti, spesso segnati da ferite profonde. Ma solo di recente, a 78 anni, l’attrice ha raccontato fino in fondo le origini più oscure del suo talento: un’ infanzia trascorsa all’interno di un movimento religioso che lei stessa ha definito una setta. Dai 7 ai 22 anni, infatti, Close è vissuta nel Moral Re-Armament, gruppo fondato in Svizzera dal pastore Frank Buchman e basato su dottrine rigide che imponevano regole ferree su abbigliamento, comportamento, emozioni e relazioni. “ Lottavamo per sopravvivere alle pressioni di una cultura che dettava ogni nostra mossa ”, racconta oggi l’attrice, ricordando un periodo che definisce “ un abuso psicologico mascherato da moralità ”. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it
