Tempo di lettura: 4 minuti Con carattere e maturità, la Givova Scafati impiega appena dieci minuti per entrare in totale controllo della sfida con Ruvo di Puglia (75-100) e incassare un successo che rappresenta la terza vittoria consecutiva, dopo quelle casalinghe con Pistoia e Rieti. I gialloblu mostrano una crescita esponenziale nella fase difensiva ma sanno blindare il proprio canestro quando serve. La dimostrazione sono i soli 28 punti concessi nel primo tempo agli avversari. Otto giocatori a referto, quattro in doppia cifra. Altra partita con tanti punti realizzati. Superlativo Allen (24 punti e 10 rimbalzi), altra partita positiva di Mascolo (18 punti e 4 assist), bene anche Walker e Pullazi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Givova Scafati, blitz a Ruvo di Puglia: terza vittoria di fila dedicata a Domenico