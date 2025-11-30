Givova Scafati blitz a Ruvo di Puglia | terza vittoria di fila dedicata a Domenico
Tempo di lettura: 4 minuti Con carattere e maturità, la Givova Scafati impiega appena dieci minuti per entrare in totale controllo della sfida con Ruvo di Puglia (75-100) e incassare un successo che rappresenta la terza vittoria consecutiva, dopo quelle casalinghe con Pistoia e Rieti. I gialloblu mostrano una crescita esponenziale nella fase difensiva ma sanno blindare il proprio canestro quando serve. La dimostrazione sono i soli 28 punti concessi nel primo tempo agli avversari. Otto giocatori a referto, quattro in doppia cifra. Altra partita con tanti punti realizzati. Superlativo Allen (24 punti e 10 rimbalzi), altra partita positiva di Mascolo (18 punti e 4 assist), bene anche Walker e Pullazi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Altre letture consigliate
BASKET A2, GIVOVA SCAFATI A CACCIA DI CONFERME NELLA TRASFERTA DI RUVO DI PUGLIA Dopo il doppio colpo casalingo, le vittorie con Pistoia e Rieti, la Givova Scafati cerca conferme nella trasferta – domenica... - facebook.com Vai su Facebook
Scafati ingrana e sbanca Ruvo di Puglia - Con carattere e maturità, la Givova Scafati impiega appena dieci minuti per entrare in totale controllo della sfida con Ruvo di Puglia (75- Si legge su basketinside.com
A2 - Givova Scafati a caccia di conferme nella trasferta di Ruvo - Dopo il doppio colpo casalingo, le vittorie con Pistoia e Rieti, la Givova Scafati cerca conferme nella trasferta – domenica 30 novembre alle ore 18 – che vedrà i gialloblu ... Secondo pianetabasket.com
A2 - Ruvo di Puglia vs Givova Scafati Basket: sfida tra salvezza e sogni playoff - Il campionato di Lega2 entra nel vivo e la gara del 30 novembre 2025 tra Crifo Wines Ruvo di Puglia e Givova Scafati Basket promette scintille. Si legge su pianetabasket.com