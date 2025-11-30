Giustizia chi sbaglia paga ma le toghe molto meno
Una fiammante Porsche Cayenne, concessa in comodato per un anno e mezzo. E poi una Mercedes e un’altra Porsche, comprate a prezzi di favore. O la Range Rover, rivenduta allo stesso prezzo dell’acquisto. L’ex giudice di Caltanissetta, ora in servizio a Palermo, adorava le auto di lusso. E i due imputati, titolari di una concessionaria, l’hanno assecondato. Uno di loro era stato accusato di favoreggiamento a Cosa nostra: assolto da quel magistrato e poi condannato in appello. Una delle ultime decisioni del Consiglio superiore della magistratura racconta l’ennesima storia di intrighi e passioni: il giudice che avrebbe ottenuto macchine e vantaggi «da due imprenditori coinvolti in procedimenti penali da lui trattati». 🔗 Leggi su Panorama.it
