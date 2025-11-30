Giunta regionale Fico | Priorità è qualità della squadra non fare presto

Napolitoday.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roberto Fico rivendica tempi distesi e serietà nel costruire la nuova giunta regionale. Intervistato a Casa Corriere, il nuovo presidente eletto della Regione Campania ha spiegato che la priorità non è il calendario ma la qualità della squadra: “Quattro giorni in più o in meno non vedo il. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

