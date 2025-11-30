Giunta regionale Fico | Priorità è qualità della squadra non fare presto

Roberto Fico rivendica tempi distesi e serietà nel costruire la nuova giunta regionale. Intervistato a Casa Corriere, il nuovo presidente eletto della Regione Campania ha spiegato che la priorità non è il calendario ma la qualità della squadra: “Quattro giorni in più o in meno non vedo il. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Altre letture consigliate

Veneto | Nuova giunta regionale, Stefani: “Voglio assessori competenti” - facebook.com Vai su Facebook

“Apprezzamento per l'impegno della Presidente della Giunta regionale nell’ambito della revisione della classificazione delle aree ZES sul territorio umbro” - Nota di Cristian Betti (capogruppo Pd) consiglio.regione.umbria.it/node/81281 #REGIONEUMBRIA Vai su X

Fico, "giunta regionale? Saranno rispettati gli equilibri" - Il punto è cercare di costruire una giunta che abbia sicuramente una responsabilità, una rappresentanza politica e anche una competenza important ... ansa.it scrive

La nuova Giunta Regionale della Campania, Fico: «Saranno rispettati gli equilibri» - Il punto è cercare di costruire una giunta che abbia sicuramente una responsabilità, una rappresentanza politica ... Come scrive msn.com

Fico al lavoro sulla nuova Giunta: "Qualità e spazio alle donne" - L'obiettivo dichiarato è quello di chiudere la partita delle nomine in tempi rapidi, possibilmente prima ancora della proclamazione ufficiale degli eletti da parte del tribunale ... salernotoday.it scrive