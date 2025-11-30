Giunta i paletti di Stefani Dal Ben possibile assessore alla Sanità E la Lega cerca sindaci
VENEZIA - Essere o essere stati sindaci. Al limite assessori. In casa della Lega è questo che si desume dalle parole pronunciate ieri in Fiera a Verona, nella sua prima uscita pubblica dopo. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it
REGIONALI/ GIUNTA DECARO, LE TRATTATIVE CORRONO: NOMI, EQUILIBRI E INCASTRI TRA PROVINCE E PARTITI. CHANCE PER LE DUE VIESTANE (2) Antonio Decaro continua a ripetere che "non è il tempo di parlare di giunta", ma – come ricostruit
Giunta, i paletti di Stefani. Dal Ben possibile assessore alla Sanità. E la Lega cerca sindaci - In casa della Lega è questo che si desume dalle parole pronunciate ieri in Fiera a Verona, nella sua prima uscita pubblica ...
Bucci, 'componenti giunta comunale candidati? Ben vengano' - Se si viene in giunta a Genova e poi si si ha l'opportunità di andare ancora più su vorrà ...