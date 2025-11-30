Pesaro, 30 novembre 2025 – È Mattia Galeazzi l’esponente dei Cinque Stelle favorito per prendere il posto in giunta che è stato lasciato da Francesca Frenquellucci. Primo dei non eletti nelle ultime comunali con 78 preferenze (5 in meno di Lorenzo Lugli), Galeazzi è stato candidato anche alle regionali portando a casa 377 voti. Apprezzato all’interno del Movimento, pare riscuota anche il gradimento del sindaco Andrea Biancani, il quale sembra intenzionato a non mandare in malora l’alleanza e quindi pronto a cambiare un Cinque Stelle (Frenquellucci) con un altro Cinque Stelle (Galeazzi, appunto). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Giunta di Pesaro: assessore cercasi. Galeazzi in pole, ma è caos nei 5 Stelle, Lugli nella bufera