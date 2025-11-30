Giunta di Pesaro | assessore cercasi Galeazzi in pole ma è caos nei 5 Stelle Lugli nella bufera
Pesaro, 30 novembre 2025 – È Mattia Galeazzi l’esponente dei Cinque Stelle favorito per prendere il posto in giunta che è stato lasciato da Francesca Frenquellucci. Primo dei non eletti nelle ultime comunali con 78 preferenze (5 in meno di Lorenzo Lugli), Galeazzi è stato candidato anche alle regionali portando a casa 377 voti. Apprezzato all’interno del Movimento, pare riscuota anche il gradimento del sindaco Andrea Biancani, il quale sembra intenzionato a non mandare in malora l’alleanza e quindi pronto a cambiare un Cinque Stelle (Frenquellucci) con un altro Cinque Stelle (Galeazzi, appunto). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
A Pesaro si dimette l’assessore Francesca Frenquellucci del Movimento 5 Stelle. Alla base della scelta tensioni interne al partito e un rapporto incrinato con la giunta. Per il centrodestra è la ‘fine del campo largo’. Vai su Facebook
Sindaco, giunta e studenti puliscono il campus insieme. "Pesaro risponde unita, con i fatti e non con le parole" #ANSA Vai su X
Centrodestra Pesaro, 'giunta allo sbando, sindaco ammetta crisi' - "Una giunta allo sbando, travolta da dimissioni, caos decisionale e figuracce nazionali che stanno danneggiando l'immagine della città". Segnala ansa.it
Frenquellucci addio: «Lascio dopo le urla del sindaco». Biancani: «Oggi l'assessore al Commercio sono io» - PESARO La Pec di dimissioni a firma Frenquellucci è arrivata in ufficio a Piazza del Popolo, ma il sindaco Biancani temporeggia. Come scrive corriereadriatico.it
Pavarotti affogato nel ghiaccio, si dimette l’assessora di Pesaro: “La statua? Al sindaco non gliene fregava niente” - Frenquellucci lascia: “Non mi sono piaciuti i giochetti del consigliere Lugli del mio partito alle mie spalle. msn.com scrive