Giulio Cesare i genitori scrivono ai ragazzi autori della ' Lista degli stupri' | La vostra risposta è la violenza

“A voi che avete scritto quei nomi sui muri. Non so chi siete. Non conosco i vostri volti, non so se sedete in prima fila o nell’ultima se siete bravi a matematica o a calcio, se fate ridere i compagni o passate inosservati. Ma so una cosa: avete scritto ‘Lista stupri’ e sotto nove nomi. Di. 🔗 Leggi su Romatoday.it

La “lista degli stupri” scoperta su un muro del Liceo Giulio Cesare di Roma è indegna, vergognosa e riprovevole. Fa riflettere su come il dibattito di questi giorni sull’educazione sessuo-affettiva nelle scuole sia surreale, tra consenso informato, finto moralismo Vai su X

Giulio Cesare, i genitori scrivono ai ragazzi autori della 'Lista degli stupri': "La vostra risposta è la violenza" - La missiva lunedì sarà letta in tutte le classi, il testo è stato anticipato dal Tg1 nella giornata di domenica ... romatoday.it scrive

Liceo Giulio Cesare, la richiesta dei genitori: “Subito corsi di educazione sesso-affettiva” - Genitori e studenti del liceo Giulio Cesare chiedono misure immediate dopo la “lista degli stupri”: educazione sesso- Da ilquotidianodellazio.it

Giulio Cesare, la lettera dei genitori ai ragazzi autori della «Lista degli stupri»: «Non sapevate rispondere alle loro idee, avete risposto ai loro corpi. Minacciandoli» - I genitori si rivolgono direttamente agli autori del gesto che sottolinea come «l’unica risposta che avete trovato è la violenza perché di argomenti ... Si legge su msn.com