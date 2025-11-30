Giubileo Roma | luoghi da visitare e calendario appuntamenti Anno Santo

Life&People.it Andare a Roma per il Giubileo è un po’ come iscriversi ad una maratona senza aver letto il regolamento: tutti parlano di “percorso spirituale”, nessuno dice che si percorreranno chilometri, ci si perderà almeno una volta e ci si innamorerà di una città che, nel caos più totale, riesce comunque a commuovere. Il Giubileo 2025, con tema la speranza ed un calendario ricco di eventi, richiama milioni di pellegrini e visitatori da tutto il mondo. Stime parlano di oltre 30 milioni di persone in transito nella capitale: numeri di un grande evento globale, che trasforma Roma in un gigantesco crocevia di lingue, dialetti, preghiere, selfie e guide turistiche, un’esperienza profondamente spirituale, ma anche culturalmente straordinaria. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it

a Roma per il Giubileo delle Corali https://www.lasettimanalivorno.it/giubileo-dei-cori-e-delle-corali-a-roma/ - facebook.com Vai su Facebook

Nel 1350 #Roma celebra un #Giubileo senza il Papa: Clemente VI resta ad Avignone, l’Urbe gestisce da sola riti, flussi di pellegrini, sicurezza e caos. Un Anno Santo anomalo, riuscito contro ogni previsione. #VaticanNewsIt @Sovrintendenza @Roma Vai su X

Giubileo, dieci luoghi riqualificati nell’Anno Santo - Durante l’Anno Santo tanti sono stati i cambiamenti nella città di Roma, che è diventata più pedonale e più accogliente per i turisti ... Secondo siviaggia.it

Aldo Cazzullo racconta il rogo di Giordano Bruno tra le vie di Roma - Nella nuova puntata di "Una giornata particolare" su La 7, Aldo Cazzullo e gli inviati nella storia Claudia Benassi e Raffaele Di Placido visitano i luoghi della città eterna che hanno segnato il dest ... Scrive romatoday.it

Cultura: Roma, il 4 dicembre la presentazione del volume “Desiderio di Roma” su Giubilei e trasporti ferroviari - La Fondazione Mac annuncia che giovedì 4 dicembre a Roma, presso l’Ambasciata d’Italia presso la Santa Sede, sarà presentato il volume “Desiderio di Roma”, pubblicato da il Mulino e curato da Dario Ed ... Riporta agensir.it

Turismo e Giubileo a Roma, pienone negli hotel: l’80% già prenotati per un giro d’affari che sfiora il miliardo - L’80 per cento delle strutture alberghiere di Roma già prenotate per il periodo estivo, con un giro d’affari stimato di un miliardo di euro; il ritorno in massa dei turisti cinesi; il Giubileo che ha ... Lo riporta roma.corriere.it

Giubileo 2025: otto sculture di Schmalz per un pellegrinaggio urbano a Roma - Una mostra diffusa con otto sculture dell’artista canadese Timothy Schmalz accompagnerà i pellegrini a Roma nel Giubileo 2025. Scrive agensir.it

Giubileo:9 pellegrini su 10 hanno visitato altre mete oltre Roma - Le persone arrivate a Roma per il Giubileo non si sentono solo "pellegrini" e 9 su 10 hanno visitato altre città oltre Roma. Segnala ansa.it