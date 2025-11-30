Giubileo Roma 2025 | le mete imperdibili e i luoghi da visitare

Life&People.it Andare a Roma per il Giubileo è un po’ come iscriversi ad una maratona senza aver letto il regolamento: tutti parlano di “percorso spirituale”, nessuno dice che percorrerai chilometri, ti perderai almeno una volta e ti innamorerai di una città che, nel caos più totale, riesce comunque a commuoverti. Il Giubileo 2025, con il tema della speranza e un calendario ricco di eventi, richiama milioni di pellegrini e visitatori da tutto il mondo. Le stime parlano di oltre 30 milioni di persone in transito nella capitale: numeri da grande evento globale, che trasformano Roma in un gigantesco crocevia di lingue, dialetti, preghiere, selfie e guide turistiche brandite come vangeli laici. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it

