Girona-Real Madrid – Notizie confermate sulla squadra con Bellingham e Trent titolari

Il Real Madrid potrebbe arrivare in testa alla classifica della Liga con una vittoria in trasferta a Girona e avere una formazione offensiva ricca di nomi stellari. Jude Bellingham ha segnato quattro gol in sole tre presenze nella Liga contro il Girona e gioca da titolare, così come l'ex Liverpool Trent Alexander-Arnold. Kylian Mbappe ha segnato quattro gol a metà settimana e guida nuovamente l'attacco. Abbiamo tutte le novità della squadra per la sfida di questa sera.

