Girona-Real Madrid – Notizie confermate sulla squadra con Bellingham e Trent titolari
2025-11-30 20:55:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: Il Real Madrid potrebbe arrivare in testa alla classifica della Liga con una vittoria in trasferta a Girona e avere una formazione offensiva ricca di nomi stellari. Jude Bellingham ha segnato quattro gol in sole tre presenze nella Liga contro il Girona e gioca da titolare, così come l’ex Liverpool Trent Alexander-Arnold. Kylian Mbappe ha segnato quattro gol a metà settimana e guida nuovamente l’attacco. Abbiamo tutte le novità della squadra per la sfida di questa sera. Puoi anche seguire gli aggiornamenti di testo in tempo reale e le statistiche di Girona-Real Madrid nella Liga qui. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
