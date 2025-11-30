Giovanni Piscaglia ci introdurrà al suo docu-film su Caravaggio

Caravaggio a Roma, viaggio nel Giubileo è il titolo dell’ultimo film documentario firmato dal pesarese Giovanni Piscaglia, che sarà presentato lunedì 1° dicembre alle 21 al Multiplex Giometti, alla presenza del regista: "Nel confrontarci con Caravaggio – spiega Piscaglia – rischiamo spesso di commettere un errore sottile ma decisivo: proiettiamo sul passato il nostro concetto di modernità. Cerchiamo negli artisti di ieri la ribellione che riconosciamo oggi, attribuiamo loro categorie che appartengono più alla nostra epoca che alla loro. Moderno, anticonformista, ateo, agnostico, rivoluzionario: termini che ci rassicurano, perché ci permettono di avvicinare questi giganti, di farli diventare più simili a noi, più gestibili, più “comprensibili”". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

