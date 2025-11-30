Giovanni Gatto vince il Cross Carsolina sorpresi due big azzurri verso gli Europei
Grande sorpresa al Cross della Carsolina, andato in scena sui pratoni di Sgonico (in provincia di Trieste). La 50ma edizione di questa classica del calendario italiano, che fungeva anche come ultimo test di avvicinamento agli Europei di Cross, in programma a Lagos (Portogallo) domenica 14 dicembre, ha visto la vittoria di Giovanni Gatto. L’alfiere della Us Quercia Dao Conad ha completato i 7,5 chilometri con il tempo di 22:25, lasciandosi alle spalle i due grandi favoriti della vigilia. Il siepista trentino ha infatti regolato Pietro Arese (secondo in 22:27) e Yassin Bouih (terzo in 22.29), ai piedi del podio si sono piazzati Enrico Vecchi (22:32) e Marco Fontana Granotto (22:35). 🔗 Leggi su Oasport.it
