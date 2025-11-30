Giovani da oltre 60 Paesi per The Economy of Francesco

Un grande momento di confronto e riflessione per The Economy of Francesco, il movimento che, dal primo incontro di Assisi nel 2022, promuove un’economia capace di liberare, curare e restituire respiro. Alla tre giorni organizzata a Castel Gandolfo ha partecipato anche il vescovo di Assisi, Domenico Sorrentino. L’incontro ha visto la presenza di giovani economisti, imprenditori e changemakers provenienti da oltre 60 Paesi, insieme a teologi, accademici, attivisti, decisori pubblici e artisti. Tra i partecipanti, numerosi studenti di scuole secondarie europee, coinvolti in un dialogo sulle sfide economiche, sociali e ambientali più urgenti del nostro tempo. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Giovani da oltre 60 Paesi per The Economy of Francesco

