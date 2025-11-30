Giovane aggredita in pieno giorno a Bergamo Lega | Inaccettabile quanto accaduto Servono interventi immediati

Bergamo. La Lega condanna con fermezza la gravissima aggressione avvenuta in pieno giorno nel centro città, dove una giovane è stata molestata su un autobus, seguita, minacciata e trascinata in un portone da un uomo già processato poche ore prima per altri reati. “Quanto accaduto è inaccettabile – afferma Alberto Ribolla, vice presidente del Consiglio comunale e consigliere Lega -. Non è pensabile che nel cuore della città, in pieno giorno, una ragazza non possa spostarsi in sicurezza, né sui mezzi pubblici né a piedi. Il fatto che l’aggressore fosse libero, nonostante precedenti e un procedimento avviato poche ore prima, rende la vicenda ancora più inquietante”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

