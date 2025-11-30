Giornate Fai studenti ' guide turistiche per un giorno' a Villa Vitrone

Casertanews.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Educazione e valorizzazione del patrimonio industriale in occasione della Giornata FAI (Fondo Ambiente Italiano) 2025 sono stati gli obiettivi perseguiti dagli studenti dell'ITTS Giordani di Caserta presso il Museo Olivetti in Villa Vitrone. L'evento si è rivelato una giornata di opportunità, in. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

Giornate Fai, studenti 'guide turistiche per un giorno' a Villa Vitrone - Educazione e valorizzazione del patrimonio industriale in occasione della Giornata FAI (Fondo Ambiente Italiano) 2025 sono stati gli obiettivi perseguiti dagli studenti dell'ITTS Giordani di Caserta ... Da casertanews.it

giornate fai studenti guideSant’Arpino, Giornate Fai: studenti alla scoperta della chiesa e delle residenze storiche - Oltre cinquecento alunni hanno preso parte, venerdì 28 novembre, alle “Giornate Fai per le Scuole”, l’evento nazionale del Fondo ... Scrive pupia.tv

giornate fai studenti guideGiornate Fai per le scuole, centinaia di studenti alla scoperta dei luoghi della città - Gli apprendisti Ciceroni hanno guidato i coetanei tra chiese, caserme e monasteri. Scrive agrigentonotizie.it

Cerca Video su questo argomento: Giornate Fai Studenti Guide