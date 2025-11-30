Giornata straordinaria di raccolta dedicata ai rifiuti elettronici ora si punta su mini isole smart
Tempo di lettura: 2 minuti “ Vogliamo realizzare mini isole smart per favorire la raccolta dei rifiuti elettronici”. È questo l’obiettivo della giornata straordinaria di raccolta differenziata dedicata ai rifiuti elettronici che si è svolta in piazza IV Novembre. Rosa Francesca, responsabile area Impianti di Asia Benevento, ha voluto ricordare come l’Azienda municipalizzata sia risultata vincitrice di un bando di concorso nazionale per la raccolta differenziata per rifiuti elettrici. L’Asia, classificatosi settima nella classifica nazionale, potrà proporre di realizzare questo progetto d’implementazione della raccolta rifiuti differenziati in diversi punti della città. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
