Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità Benevento si anima per l’inclusione
Tempo di lettura: 2 minuti “Dal silenzio alla luce: Benevento si anima per l’inclusione” – Un gesto che diventa voce. Un movimento che diventa messaggio. Sabato 6 dicembre 2025, Corso Garibaldi si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto per celebrare la Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità. L’associazione Insieme per. aps invita la città a partecipare a un flashmob che non è solo movimento, ma un grido di inclusione, una dichiarazione di libertà dai pregiudizi. Protagonisti i ragazzi dell’associazione e gli studenti del Liceo Classico “Pietro Giannone”, uniti in un abbraccio simbolico che racconta il valore della diversità. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Argomenti simili trattati di recente
Giornata internazionale contro la violenza sulle donne #giornatainternazionalecontrolaviolenzasulledonne #flashmob - facebook.com Vai su Facebook
Il 10 dicembre, in occasione della Giornata Internazionale dei Diritti Umani, la FIDU con la @NLinItaly vi invitano alla proiezione speciale del fim “Mr. Nobody Against Putin”. Nuovo Cinema Aquila, Roma Ore 19:00 ? Ingresso gratuito su registrazione: Vai su X
"Giornata internazionale delle persone con disabilità": Amministrazione comunale e associazioni a confronto per rafforzare la rete di supporto ai cittadini più fragili - Il 3 dicembre di ogni anno ricorre la 'Giornata internazionale delle persone con disabilità', istituita dall'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) nel 1992, con l'intento di promuovere la piena inc ... Riporta cronacacomune.it
Giornata internazionale delle persone con disabilità, le iniziative a Bergamo - Grazie a un percorso condiviso tra l’Amministrazione, cooperative, associazioni, scuole e famiglie, a Bergamo è in programma ... Si legge su ecodibergamo.it
“Senti come mi sento”, iniziative per la Giornata internazionale delle persone con disabilità - Il 3 dicembre ricorre la Giornata internazionale delle persone con disabilità, proclamata nel 1981 con lo scopo di promuovere i Laboratori di sensibilizzazione sulla sclerosi multipla in collab ... Come scrive ilcittadinoonline.it