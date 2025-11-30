Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità Benevento si anima per l’inclusione

Tempo di lettura: 2 minuti “Dal silenzio alla luce: Benevento si anima per l’inclusione”  – Un gesto che diventa voce. Un movimento che diventa messaggio. Sabato 6 dicembre 2025, Corso Garibaldi si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto per celebrare la Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità. L’associazione Insieme per. aps invita la città a partecipare a un flashmob che non è solo movimento, ma un grido di inclusione, una dichiarazione di libertà dai pregiudizi. Protagonisti i ragazzi dell’associazione e gli studenti del Liceo Classico “Pietro Giannone”, uniti in un abbraccio simbolico che racconta il valore della diversità. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

