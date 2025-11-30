Giornale radio del mattino domenica 30 novembre
Tutta l’informazione del giorno nel GR di LaPresse Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
News recenti che potrebbero piacerti
Giornale radio del pomeriggio, sabato 29 novembre Tutta l’informazione del giorno nel GR di LaPresse - facebook.com Vai su Facebook
Tra poco sarò in diretta su Giornale Radio per un approfondimento sulla Proposta di Legge della Lega per l’introduzione del nuovo servizio militare e civile universale territoriale. Vi aspetto! Vai su X