Giorgi 4 Kids canta sotto la ’Neve’

È in uscita sulle piattaforme digitali "Neve" il nuovo singolo natalizio di Giorgia Pagliacci, in arte " Georgi 4 Kids ". "E’ una canzone che parla di gentilezza – spiega l’interprete e autrice – di condivisione e calore umano. Sentimenti che dovrebbero accendersi negli animi non solo durante le festività natalizie". Giorgia Pagliacci è alla sua seconda esperienza nell’incisione di brani dedicati ai bambini; suo il brano "Caccola Lulù", che vanta 500mila visualizzazioni tra TikTok e Instagram. "Lavoravo come docente – racconta Giorgia – e durante il difficile periodo del lockdown coglievo nei bambini paura e solitudine. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

