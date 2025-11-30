Gilmour domani si opera a Londra rientro previsto a gennaio
Il centrocampista scozzese sceglie l’intervento per risolvere i problemi fisici. Billy Gilmour, centrocampista azzurro, sceglie di operarsi per risolvere i problemi di pubalgia che lo . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net
