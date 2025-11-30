Gilmour domani si opera a Londra rientro previsto a gennaio

Forzazzurri.net | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il centrocampista scozzese sceglie l’intervento per risolvere i problemi fisici. Billy Gilmour, centrocampista azzurro, sceglie di operarsi per risolvere i problemi di pubalgia che lo . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

gilmour domani si opera a londra rientro previsto a gennaio

© Forzazzurri.net - Gilmour domani si opera a Londra, rientro previsto a gennaio

Altre letture consigliate

gilmour domani opera londraGilmour domani si opera a Londra, rientro previsto a gennaio - Il centrocampista scozzese sceglie l'intervento per risolvere i problemi fisici. forzazzurri.net scrive

gilmour domani opera londraGilmour si opera e torna a fine gennaio, Il Mattino: c'entra la Nazionale scozzese, il motivo - Ed è di ieri la notizia, confermata da un comunicato del Napoli, che anche lo scozzese dovrà operarsi per risolvere ... Scrive msn.com

gilmour domani opera londraNapoli, Gilmour si opera lunedì a Londra: il comunicato ufficiale della società azzurra - Brutta notizia in casa Napoli, che perderà per diverso tempo Billy Gilmour. Da tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Gilmour Domani Opera Londra