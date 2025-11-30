Gilardino accende l’ambiente alla vigilia della sfida con Chivu! Il commento sulla squadra nerazzurra

Inter News 24 Gilardino, tecnico del Pisa, avverte i suoi! Nerazzurri arrabbiati dopo Milan e Atletico. Arena esaurita, striscia positiva. Il Pisa di Alberto Gilardino arriva alla sfida con l’Inter cavalcando il momento più brillante della sua stagione: sei risultati utili consecutivi e un’Arena Garibaldi completamente esaurita. I nerazzurri toscani non subiscono reti in casa da 436 minuti, un dato che certifica la solidità del gruppo costruito dall’allenatore campione del mondo 2006. Gilardino, però, non si lascia ingannare dal momento. Anzi, alla vigilia avverte tutti: l’Inter è squadra che reagisce sempre, soprattutto quando è ferita. 🔗 Leggi su Internews24.com

