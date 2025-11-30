Gila e il nerazzurro | Inter in crisi? Film di fantascienza Loro sono i più forti

"Chi pensa che incontriamo una squadra in crisi ha visto troppi film di fantascienza". Alberto Gilardino ha voluto subito fare chiarezza in conferenza stampa prima della sfida contro l’Inter. Gli uomini di Chivu sono reduci sì da due sconfitte consecutive, ma restano pur sempre "la prima della classe per quanto dimostrato negli ultimi anni". Anzi, l’allenatore ha definito in maniera molto precisa i meneghini: "Sono una belva ferita, per cui ancor più pericolosa. Verranno a morderci e a prenderci per il loro pressing. Hanno giocatori di grande qualità. Dobbiamo essere anche noi affamati. Nell’esserlo, però dobbiamo mantenere equilibrio ed ordine, bravi a difendere col blocco basso e metterci a disposizione l’uno dell’altro". 🔗 Leggi su Lanazione.it

