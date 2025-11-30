gianni bono e la lotta per i diritti femminili un libro che parla di donne ma scritto da uomini

Parlare di fumetto in Italia senza citare Gianni Bono è semplicemente impossibile. Giornalista, storico dell’editoria e instancabile divulgatore, Bono è tra le figure che maggiormente hanno contribuito a restituire dignità culturale alla nona arte in un Paese dove leggere “ giornaletti ” è tuttora relegato a hobby infantile. Con un impegno costante, iniziato nei primi anni Settanta, ha saputo ribaltare questo pregiudizio, trasformandosi in un punto di riferimento per studiosi, autori, collezionisti e appassionati. Nato a Genova e milanese d’adozione, Bono entra giovanissimo nel mondo dei fumetti come redattore e collabora nel tempo con case editrici fondamentali quali Corno, Cenisio, Dardo, Bonelli, Mondadori e Disney, contribuendo in modo decisivo alla diffusione e alla conservazione della memoria storica del fumetto italiano. 🔗 Leggi su Screenworld.it

