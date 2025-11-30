Ghislaine Maxwell e i privilegi da Vip in carcere | carta igienica illimitata pet therapy e pasti speciali Com’è cambiata la detenzione dopo la visita dell’avvocato di Trump

Carta igienica illimitata, pilates, pet therapy, visite e mail ai familiari, pasti speciali, uso esclusivo della palestra e di uffici della cappella, cella quasi sempre singola. Sono solo alcuni dei privilegi di cui gode Ghislaine Maxwell, la complice di Jeffrey Epstein condannata a vent’anni di carcere, secondo le ricostruzioni dei media americani. Il trattamento riservato alla donna ha acceso un dibattito sui presunti due pesi e due misure e sull’esistenza di un vero e proprio «Club Fed», un gioco di parole tra l’esclusivo club di villeggiatura e le prigioni federali. Il trasferimento al campo detentivo in Texas. 🔗 Leggi su Open.online

