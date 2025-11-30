Gesù eliminato dai canti natalizi di una scuola risponde il sindaco | Presepe in piazza per mettere al centro la figura di Gesù

A Magliano in Toscana, una scuola primaria ha deciso di modificare il testo di un canto natalizio, adattato da Jingle Bells, togliendo il riferimento esplicito a Gesù. Una scelta che ha acceso una discussione che è andata oltre le aule e ha coinvolto istituzioni e opinione pubblica. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

