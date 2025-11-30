Gesù cancellato da ’Jingle Bells’ La scelta sul canto natalizio della scuola fa arrabbiare anche il sindaco

Magliano, 30 novembre 2025 – “Abbiamo appreso dalla stampa della decisione della scuola primaria di modificare il testo di una canzone natalizia per omettere il nome di Gesù e, pur rispettando l’autonomia della scuola e delle insegnanti in queste scelte e lungi da compiere ingerenze, non posso che dichiararmi contrario”. Gabriele Fusini, sindaco di Magliano in Toscana commenta così la decisione presa dalla scuola primaria del territorio di togliere la parola Gesù dalla canzone ’jingle Bells’. “La scuola, così come tutte le istituzioni pubbliche sono laiche, ma non è certo cancellando le tradizioni che si preserva e si mette in atto la laicità – aggiunge - Anzi, crediamo che festività come il Natale siano un’occasione per promuovere la conoscenza, parlare delle differenze, ribadire il rispetto di tutte le fedi e le tradizioni religiose, perché danno l’occasione per parlare e confrontarsi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

