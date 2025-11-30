I Carabinieri della stazione di Sesto Calende hanno messo a segno un altro duro colpo all’attività di spaccio di sostanze stupefacenti destinate ai più giovani. Durante il pattugliamento del piazzale della stazione, i Carabinieri hanno individuato un 26enne italiano che alla vista dei militari ha gettato uno spinello, cercando di guadagnare la passerella per salire su un treno in partenza e sottrarsi al controllo. La successiva perquisizione personale del giovane ha confermato i sospetti. L’interessato è stato trovato possesso di una modica quantità di hashish e di 1 gr di ketamina, circostanza che ha indotto gli operanti ad approfondire il controllo del giovane, sul cui conto è emerso che in passato era stato trovato in possesso di 37 francobolli imbevuti di Lsd e di altre droghe sintetiche. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Gestiva bazar della droga. Ventiseienne in manette