Germania | Merz si oppone allo stop delle auto termiche dal 2035 Stellantis plaude

Dayitalianews.com | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il governo tedesco chiede una revisione della scadenza europea. La Germania torna a esprimersi contro l’obbligo di zero emissioni per le auto nuove dal 2035. Il cancelliere Friedrich Merz ha inviato una lettera alla presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, chiedendo di rivalutare la data limite, che imporrebbe all’industria automobilistica una rapida conversione all’elettrico. Merz ha sottolineato che il governo tedesco ritiene più efficace un approccio tecnologicamente neutro per i veicoli di nuova immatricolazione. Secondo il cancelliere, è fondamentale considerare le emissioni dell’intero parco auto, comprendendo sia le nuove immatricolazioni sia i veicoli già esistenti. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

germania merz si oppone allo stop delle auto termiche dal 2035 stellantis plaude

© Dayitalianews.com - Germania: Merz si oppone allo stop delle auto termiche dal 2035, Stellantis plaude

Altre letture consigliate

germania merz oppone stopGermania, il cancelliere Merz dice no a stop auto termiche dal 2035. Stellantis plaude all'iniziativa - La Germania scende di nuovo in campo contro l'obbligo di zero emissioni per le auto nuove a partire dal 2035. Si legge su motori.ilmessaggero.it

germania merz oppone stopGermania all’attacco sullo stop ai motori termici: Merz sfida l’Europa e Stellantis applaude - Il cancelliere chiede a von der Leyen di rivedere la data del 2035 mentre in Italia monta la protesta: a Termoli mille lavoratori in piazza contro il rischio di 2. Come scrive giornalelavoce.it

germania merz oppone stopLo stop ai motori termici dal 2035 non è più così scontato: Merz chiede alla UE una linea più morbida e riaccende il confronto - Merz chiede alla UE flessibilità sullo stop ai motori termici dal 2035. Segnala quotidianomotori.com

Cerca Video su questo argomento: Germania Merz Oppone Stop