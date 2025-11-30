ABBONATI A DAYITALIANEWS Il governo tedesco chiede una revisione della scadenza europea. La Germania torna a esprimersi contro l’obbligo di zero emissioni per le auto nuove dal 2035. Il cancelliere Friedrich Merz ha inviato una lettera alla presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, chiedendo di rivalutare la data limite, che imporrebbe all’industria automobilistica una rapida conversione all’elettrico. Merz ha sottolineato che il governo tedesco ritiene più efficace un approccio tecnologicamente neutro per i veicoli di nuova immatricolazione. Secondo il cancelliere, è fondamentale considerare le emissioni dell’intero parco auto, comprendendo sia le nuove immatricolazioni sia i veicoli già esistenti. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

Germania: Merz si oppone allo stop delle auto termiche dal 2035, Stellantis plaude