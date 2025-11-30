Gericoirruzione coloni | feriti italiani
11.40 Quattro attivisti internazionali,di cui tre italiani, sono rimasti feriti in un attacco condotto da coloni israeliani nella comunità di Ein al-Duyuk, vicino a Gerico, in Cisgiordania. Gli aggressori hanno fatto irruzione nella casa in cui alloggiavano. Il quarto attivista sarebbe un cittadino canadese. Circa 10 coloni israeliani, mascherati, hanno fatto irruzione nella residenza degli attivisti all'alba, li hanno picchiati e rubato passaporti e cellulari. I tre feriti non sono gravi: lievemente 2 ragazze e l'altro 3 giorni di riposo. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Leggi anche questi approfondimenti
Tre italiani feriti in un assalto di coloni israeliani in Cisgiordania. “Le botte, poi rubati passaporti e cellulari” - Dieci coloni mascherati hanno fatto irruzione in una casa vicino Gerico, picchiando attivisti e rubando passaporti e cellulari ... Scrive ilfattoquotidiano.it
Wafa, '3 italiani feriti da coloni in Cisgiordania' - Quattro attivisti internazionali, di cui tre italiani, sono rimasti feriti oggi in un attacco condotto da coloni israeliani nella comunità di Ein al- Segnala tuttosport.com
Cisgiordania, coloni israeliani attaccano attivisti internazionali: feriti tre italiani e un canadese - Quattro attivisti internazionali, tra cui tre italiani, sono rimasti feriti durante un assalto compiuto da coloni israeliani vicino a Gerico ... Lo riporta fanpage.it