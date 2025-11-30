Gericoirruzione coloni | feriti italiani

11.40 Quattro attivisti internazionali,di cui tre italiani, sono rimasti feriti in un attacco condotto da coloni israeliani nella comunità di Ein al-Duyuk, vicino a Gerico, in Cisgiordania. Gli aggressori hanno fatto irruzione nella casa in cui alloggiavano. Il quarto attivista sarebbe un cittadino canadese. Circa 10 coloni israeliani, mascherati, hanno fatto irruzione nella residenza degli attivisti all'alba, li hanno picchiati e rubato passaporti e cellulari. I tre feriti non sono gravi: lievemente 2 ragazze e l'altro 3 giorni di riposo. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it